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Названа причина подтопления шахты в Кемеровской области

Происшествия

Горняки самостоятельно вышли на поверхность, пострадавших нет

Названа причина подтопления шахты в Кемеровской области
Цитата из х/ф «Жерминаль». Реж. Клод Берри. 1993. Франция
Одни в затопленной шахте

Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, 7 сентября 2018, 14:31 — REGNUM  Подтопление шахты имени Тихова недалеко от Ленинск-Кузнецка в Кемеровской области произошло из-за повышенного притока воды с выработанного пространства лавы, сообщает 7 сентября пресс-служба региональной администрации.

Отмечается, что находившиеся в это время горняки самостоятельно вышли на поверхность, пострадавших нет.

В настоящее время в шахте группа специалистов вспомогательного отряда предприятия и горноспасатели МЧС, которые монтируют оборудование для откачки воды и проветривания шахты.

Напомним, инцидент произошел сегодня, 7 сентября. Шахту подтопило на глубине 320 метров, в этот момент под землей находились 289 человек.

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