В Омской области мужчина утонул в покрышке от трактора

Омск, , 14:26 — REGNUM В Омской области следствие проводит проверку по факту смерти мужчины, утонувшего в покрышке от трактора. Об этом ИА REGNUM 7 сентября сообщили в областном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, тело 55-летнего жителя деревни Степановка Русско-Полянского района обнаружил рано утром 6 сентября его сосед.

По предварительным данным, ночью нетрезвый мужчина возвращался домой и, зайдя во двор, споткнулся, упал в ёмкость покрышки от К-700, наполненную водой, и захлебнулся. Каких-либо телесных повреждений на его теле судмедэксперт не нашёл.

Все обстоятельства случившегося следователи намерены установить в ходе проверки.