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В Омской области мужчина утонул в покрышке от трактора

Происшествия

По фату смерти жители деревни Степановка следствие проводит проверку

В Омской области мужчина утонул в покрышке от трактора
Ольга Перегуд © ИА Красная Весна
К-700

Омск, 7 сентября 2018, 14:26 — REGNUM  В Омской области следствие проводит проверку по факту смерти мужчины, утонувшего в покрышке от трактора. Об этом ИА REGNUM 7 сентября сообщили в областном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, тело 55-летнего жителя деревни Степановка Русско-Полянского района обнаружил рано утром 6 сентября его сосед.

По предварительным данным, ночью нетрезвый мужчина возвращался домой и, зайдя во двор, споткнулся, упал в ёмкость покрышки от К-700, наполненную водой, и захлебнулся. Каких-либо телесных повреждений на его теле судмедэксперт не нашёл.

Все обстоятельства случившегося следователи намерены установить в ходе проверки.

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