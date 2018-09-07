Пятница, 7 Сентября 2018 года
15:50:45 МСК

В Липецкой области зафиксирована вспышка АЧС

Происшествия

Вирус обнаружили в ООО «Племенное»

Липецк, 7 сентября 2018, 14:19 — REGNUM  В Воловском районе Липецкой области обнаружена африканская чума свиней. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Вирус АЧС был обнаружен в патологическом материале от павших свиней, принадлежащих ООО «Племенное» Воловского района. Лабораторные исследования проводились в ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория». Информация о положительных результатах проб на вирус АЧС поступила спасателям 6 сентября.

На место выехали специалисты для ликвидации последствий ЧС, связанной с выявлением чумы свиней. На предприятии ввели карантин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чума свиней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить