В Липецкой области зафиксирована вспышка АЧС

Липецк, , 14:19 — REGNUM В Воловском районе Липецкой области обнаружена африканская чума свиней. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Вирус АЧС был обнаружен в патологическом материале от павших свиней, принадлежащих ООО «Племенное» Воловского района. Лабораторные исследования проводились в ОГБУ «Липецкая областная ветеринарная лаборатория». Информация о положительных результатах проб на вирус АЧС поступила спасателям 6 сентября.

На место выехали специалисты для ликвидации последствий ЧС, связанной с выявлением чумы свиней. На предприятии ввели карантин.