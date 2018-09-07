Житель Башкирии получил пожизненный срок за убийство родственников

Уфа, , 14:20 — REGNUM Верховный суд Башкирии признал виновным 25-летнего жителя Белорецка в убийстве троих родственников путем поджога их дома и приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщает 7 сентября пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Установлено, что в ноябре прошлого года после совместного распития алкоголя у подсудимого возник конфликт с отцом, который перерос в драку. В итоге отец нанес сыну несколько ударов тяжелым предметом, после чего их разняла бабушка.

Однако, когда все легли спать, злоумышленник поджог вещи в одной из комнат деревянного дома, после чего ушел. В результате в пожаре погибли отец, бабушка и брат, который страдал серьезным заболеванием и не мог самостоятельно передвигаться. Спасти удалось только дедушку подсудимого.

Отмечается, что мужчина признался только в поджоге, заявив, что не желал смерти своей семье. В итоге остаток своих дней он проведет в исправительной колонии особого режима.

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