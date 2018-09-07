В Калуге «обезопасили» лидера пожарных нарушений ТРЦ «Торговый квартал»

Калуга, , 13:24 — REGNUM В Калуге подвели итоги смотра-конкурса «Лучший ТЦ (ТРЦ) по обеспечению пожарной безопасности». Как сообщили 7 сентября корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, задачи конкурса — определить наиболее безопасные места массового пребывания жителей и гостей областного центра.

По итогам конкурса самым безопасным в городе был признан торгово-развлекательный центр «Торговый квартал», который получил 85,2 балла. На втором месте торговый центр «Европейский» (82,6 балла), у торгово-развлекательного центра «РИО» — 76,2 балла. Один из старейших калужских торгово-развлекательных центров «XX век» с 64,4 баллами в рейтинге противопожарной безопасности оказался на пятом месте.

В конкурсе учитывалось наличие информационных табличек с указанием номеров телефонов экстренных служб, стоек и стендов с информацией о правилах поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, указателей выходов, наличие планов эвакуации и огнетушителей на каждом этаже объекта. Принималось во внимание также наличие документа, определяющего порядок прохождения первичного противопожарного инструктажа и дополнительного обучения попредупреждению и тушению пожаров, отсутствие торговых и игровых аппаратов на путях эвакуации и состояние подъездов к зданиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после трагедии в Кемерово, где в результате страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, во всех регионах России начались внеплановые проверки ТРЦ.

В Калуге и Обнинскепроверкам подвергли 13 крупных объектов с игровыми зонами. В число нарушителей, в частности, попали ТРЦ «Торговый квартал», «Семейный», «Европейский» и «Сити». Нарушения касались проблем с системами оповещения посетителей о пожаре, соблюдения требований пожарной безопасности и неисправности систем дымоудаления. Также были замечания к стенам и полам: использованные в отделке материалы не соответствуют нормативам.

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