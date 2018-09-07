Жена связала мужа, сын хотел выколоть отцу глаза: дело в Чувашии

Чебоксары, , 13:12 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор по уголовному делу в отношении жительницы республики и её сына, которые связали отца за отказ убраться в доме. Кроме того, сын угрожал отцу убийством, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии.

Конфликт в семье произошёл 14 апреля 2018 года. По данным ведомства, причиной ссоры между мужем и женой стало нежелание мужчины убираться в хозяйстве.

«По предварительному сговору с сыном, женщина связала мужа веревкой и привязала к хозяйственному столу во дворе дома, где мужчина находился в связанном положении около получаса. При этом сын, помогая матери связывать отца, выкручивал ему пальцы правой руки и сломал основание фаланги одного из пальцев, а также угрожал отцу тем, что выколет ему глаза и утопит в пруду», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Женщине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), её сыну — в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 127 («Незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия») и ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

С учетом личности виновных, наличия на иждивении малолетних детей, суд назначил им три года и три года три месяца лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в 2012 году в Шумерле преступники связали хозяина дома и его сожительницу, которую затем изнасиловали. После совершения преступления злоумышленники попытались сжечь дом. Пожар увидел сосед, который и вызвал полицию. Избитые и связанные пострадавшие были спасены.