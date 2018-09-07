Из здания минкульта Татарии эвакуировались 80 сотрудников

Казань, , 13:09 — REGNUM Из здания министерства культуры Татарии эвакуировались 80 сотрудников ведомства. Об этом сообщил представитель республиканского управления МЧС Марат Рахматуллин.

«На первом этаже здания произошло короткое замыкание», — цитирует сотрудника управления «Татар-информ».

По его словам, сообщение о коротком замыкании поступило в 11:37 по местному времени. Аварийная ситуация возникла на первом этаже здания министерства.

Сотрудники вышли самостоятельно, без помощи пожарных.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, последний крупный пожар произошел в казанском торговом центре «Порт» в июне текущего года.

В качестве причин возгорания не исклчались поджог и техническая неисправность. Источник возгорания располагался на первом этаже, однако огонь распространился на площади 2,8 тыс. кв. метров. С огнем пожарные боролись почти восемь часов. Во время пожара никто не пострадал. Следственные органы возбудили уголовное дело. Как выяснилось, буквально за месяц до ЧП в торговом центре была проведена проверка, которая выявила нарушения требований пожарной безопасности.