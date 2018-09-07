Затопленные дворы и упавшие деревья: в Крыму устраняют последствия ливня

Симферополь, , 12:50 — REGNUM Сильный ливень обрушился вечером 6 сентября на несколько крымских городов. По данным МЧС, в Феодосии и Ялте от воды пострадали дворы и подземные переходы.

По информации пресс-службы МЧС, в Феодосии накануне вечером выпала трехмесячная норма осадков. Сильный дождь подтопил 35 подворий, от воды пострадало 14 домов. Воду откачали к утру 7 сентября. В Ялте из-за обильных осадков (выпала двухмесячная норма) произошло подтопление пяти подземных переходов. В поселке Гаспра из-за сильного ветра дерево упало, повредив сразу четыре автомобиля. По данным МЧС, жертв и пострадавших нет, однако очевидцы выложили в сеть видео, на котором видно, как в Ялте поток воды уносит к морю девушку — ее сумели вытащить прохожие.

Синоптики предупреждают: во второй половине дня, а также 8 и 9 сентября по всей территории Республики Крым ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 17−22 м/с.