В Воронежской области из-за пожаров объявлен режим повышенной готовности

Воронеж, , 12:34 — REGNUM Главное управление МЧС России по Воронежской области и подчиненные подразделения переведены в режим «Повышенная готовность» с 6 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Решение принято «в связи со сложной обстановкой с ландшафтными и лесными пожарами, обусловленной установлением на территории Воронежской области V класса пожарной опасности (чрезвычайная степень пожарной опасности)».

Как пояснила пресс-служба, силы и средства ведомства готовы к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, в подразделениях в боевой расчет будут введены дополнительные силы и средства. Предусмотрено наращивание сил и средств для усиления дежурных смен караулов пожарных частей и спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, пятый, самый высокий класс пожарной опасности — чрезвычайная степень пожарной опасности, — был установлен на территории региона еще с конца августа. Все это время в регионе держится сухая жаркая погода.

По данным МЧС, только за минувшие сутки, 6 сентября, на территории Воронежской области произошло 32 ландшафтных пожара на общей площади около 2 гектаров.