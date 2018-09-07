В Дагестане пропала еще одна девочка

Махачкала, , 11:52 — REGNUM Второй за последние несколько недель случай пропажи ребенка в Дагестане произошел 6 сентября. На этот раз вновь потерялась девочка — шестилетняя жительница села Чонтаул Кизилюртовского района Айзанат А., пишет РИА «Дагестан».

По данным издания, вчера примерно в 13:00 ребенок вышел из дома и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. В МВД сообщили, что поиски девочки начаты сразу после заявления родных. В них участвуют не только сотрудники правоохранительных органов, но и добровольцы из числа местных жителей.

Напомним, что 29 июля в городе Каспийске пропала восьмилетняя Калимат О. Ее поиски велись в течение нескольких недель, в них участвовали несколько тысяч человек, в том числе представители поисковой организации «Лиза Алерт». Однако все попытки обнаружить ребенка были тщетны. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

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Поиском пропавшей в Дагестане девочки занялся Рамзан Кадыров