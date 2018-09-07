В Красноярске воспитатель подозревается в истязании ребёнка

Красноярск, , 11:51 — REGNUM В Красноярске по результатам проверки информации о жестоком обращении с ребёнком в детском саду возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего воспитателя. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 7 сентября, в Следственном комитете РФ.

Уточняется, что женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего»).

Проверка началась после появления в интернете видеозаписи, на которой видно, как воспитатель детского центра развития и воспитания грубо толкнула и таскала за волосы двухлетнюю воспитанницу. Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили заведующую и воспитателя. Создана следственная группа, анализируется видеозапись с камер наблюдения.

Ход расследования и его результаты поставлены на контроль в центральном аппарате СК России.

Напомним, по предварительным данным Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю, запись с камеры видеонаблюдения, уличившую воспитателя в истязании, 6 сентября опубликовала в интернете жительница Красноярска. По имеющейся информации, инцидент произошёл в частном детсаду, расположенном в микрорайоне Северный.