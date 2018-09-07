В Турции задержали более 40 мигрантов

Анкара, , 11:52 — REGNUM Правоохранительные службы Турции задержали 43 нелегальных мигрантов в западной провинции Измир, сообщает 7 сентября Anadolu.

Среди задержанных были беженцы из Центральной Африки, Ирака, Палестины, Анголы и Мали. Все они были доставлены в миграционные учреждения, где будет решаться их дальнейшая судьба.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

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