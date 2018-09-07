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В Пермском крае задержали сбежавшего из колонии заключенного

Происшествия

Заключенному грозит новый срок

В Пермском крае задержали сбежавшего из колонии заключенного
Victor
Задержание

Губаха, Пермский край, 7 сентября 2018, 11:40 — REGNUM  Сотрудники Федеральной службы исполнения наказания по Пермскому краю поймали сбежавшего из колонии заключенного Николая С., сообщили 7 сентября в пресс-службе регионального главного управления ФСИН.

По данным ведомства, заключенного задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий на 22-м километре дороги Губаха — Чусовой. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Напомним, Николай С. сбежал из ИК-12 в Губахинском районе на прошлой неделе. Он отбывал наказание за сбыт наркотиков в крупном размере. Сейчас заключенному грозит новый срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из колонии в Красноярском крае сбежали четверо осужденных, которые отбывали наказание в том числе за грабеж и разбой.

Читайте подробнее: Четвёртый за неделю заключённый сбежал в Красноярском крае

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