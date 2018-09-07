Школа в Хабаровском крае встретила тайфун «Джеби» с разобранной крышей

Ванино, Хабаровский край, , 12:21 — REGNUM Учащиеся крупнейшей школы свободного порта Ванино, № 3, сегодня, 7 сентября, первый день сели за парты — в небезопасном здании. В школе разобрана кровля, прошедшие сильные ливни, тайфун «Джеби» привели к плачевным последствиям. Школа залита водой, отсырела электропроводка, затоплены классные комнаты. Выяснилось, что к ремонту кровли была допущена компания, находящаяся в реестре недобросовестных поставщиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Наши дети не учатся, пропускают. Причина — дырявая, разобранная кровля школы. Три месяца летних каникул не хватило для того, чтобы отремонтировать школу?! Это возмутительно! Как потом дети будут догонять программу?» — написали возмущенные родители в редакцию ИА REGNUM.

Как выяснилось, завершить ремонт кровли должны были еще в конце августа. Но — не случилось. Кровля разобрана до настоящего времени. Классы с новеньким ремонтом, современная учебная техника, приобретенная шефами школы — крупнейшим угольным портом АО «Дальтрансуголь» СУЭК — отсырели и пришли в негодность.

Между тем накануне учебного года все отчитывались о готовности школ, и никаких сведений о том, что какая-то школа подойдёт к 1 сентября с разобранной крышей, не было.

Сегодня дети приступили к занятиям, при этом ремонтные работы не завершены. И родители пребывают в еще большей тревоге:

«А кто-то убедился, что проводка в порядке, не мокрая? А если короткое замыкание? Школе 60 лет! Там все очень старое, включая проводку», — тревожатся мамы и папы.

Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, 23−25 мая 2018 года заказчик в лице администрации Ванинского района составил смету ремонта кровли на сумму более 5 млн рублей. Конкурс был объявлен только в конце июня. Из шести участников победителем стало ООО «Дальснаб». Как сегодня выясняется, на момент подписания контракта это ООО находилось в реестре недобросовестных поставщиков. А ведь речь шла о ремонте школы, в которой обучаются более шести сотен детей.

В начале июля ожидалось, что победители конкурса приедут из Хабаровска в Ванино и оперативно приступят к ремонтным работам — ведь ремонты в школах могут проводиться только во время каникул.

Однако строители лишь 20 июля приступили только к разбору старой кровли.

Никто не проверил, есть ли у строителей в наличии строительные материалы. Заказчик вообще не контролировал строителей. Не был составлен даже график работ.

Горе-строители между тем разобрали большую часть школьной кровли.

В ночь с 21 на 22 июля в Ванино пошел сильный ливень. Восемь кабинетов четвертого этажа школы и столовая были залиты водой по щиколотку — пришли в негодность новенькие рабочие тетради, учебные пособия, под большим вопросом дальнейшая пригодность оргтехники.

Затопление школы завершил пришедший на побережье тайфун «Джеби», затопленными оказались еще два кабинета третьего этажа, коридоры школы. К моменту прихода тайфуна работы не велись уже неделю.

«Наша компания реализует в школе № 3 Ванино социальный проект — профильные инженерные СУЭК-классы. В июле 2018 годы мы выполнили дорогостоящий капитальный ремонт кабинета физики, приобрели дорогостоящее лабораторное оборудование, наши дети углубленно изучают физику. В результате затопления кабинет приведен в негодность, он временно обесточен. Окончание работ, между тем, по договору указано было 28 августа. Нам уже понятно, что требуется сушка всех кабинетов, проверка проводки. Но факт сегодня — школа не смогла принять 1 сентября достойно даже торжественную линейку — только тех детей, которые поместились в спортивном зале», — рассказал заместитель генерального директора АО «Дальтрансуголь» Вячеслав Степанюк.

Сегодня, 7 сентября 2018 года, дети в школе вышли учиться в первую смену, после обеда продолжились ремонтные работы. Дата окончания работ неизвестна. До сих пор неясно — кто будет проверять проводку, менять мокрую теплоизоляцию на крыше. Все поврежденные помещения очень сырые, когда их приведут в порядок также неизвестно.

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Как сообщало ИА REGNUM, помимо беды со школой № 3 в свободном порту Ванино произошла трагедия с молодой женщиной. Она шла с маленьким ребенком, на них упало дерево. Мама успела спасти малыша, но сама получила сильные повреждения. По словам главного врача Ванинской ЦРБ Сергея Маслова, у женщины сложная сочетанная травма, вертолет медицины катастроф ожидает улучшения погоды, чтобы вылететь на побережье Татарского пролива и забрать пострадавшую в краевой центр. В соседней с Ванино Советской Гавани ураган снес кровлю школы. Двое детей пострадали, состояние одной из школьниц врачи оценивают как средней тяжести. В 17 населенных пунктах Хабаровского края были обесточены жилые массивы, в четырех районах решением губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта введен режим ЧС.

Тайфун «Джеби» натворил больших бед в Японии, там есть большие разрушения и человеческие жертвы. На Сахалине самые серьезные последствия тайфуна в Макаровском районе — там размыты дороги, нет водоснабжения, воду завозят в цистернах и бутилированную. Жертв и пострадавших нет.