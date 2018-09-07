Грипп птиц, чума свиней, бешенство в Нижегородской области: подписаны указы

Нижний Новгород, , 11:25 — REGNUM В двух населённых пунктах Нижегородской области установили карантин по бешенству животных, в двух отменили карантин по африканской чуме, а в одном населённом пункте сняли ограничительные меры по птичьему гриппу. Соответствующие указы подписаны главой региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ограничительные меры по бешенству животных установлены на территории деревни Матренино Зиняковского сельского совета Городецкого района и в селе Починки Починковского района. До 30 и 31 октября 2018 года соответственно они признаны неблагополучными пунктами по этому заболеванию. Здесь запрещена реализация сырого молока, вывоз и торговля животными, организация выставок.

Карантин по африканской чуме свиней был отменен на территории деревни Комарово Павловского муниципального района, в селе Бочиха Сосновского муниципального района Нижегородской области. Помимо этого сняли ограничения в Краснооктябрьском районе, где в июле 2018 года был установлен карантин по гриппу птиц. Тогда очаги были обнаружены в деревне Овечий Овраг и Уразовка.

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В Татарии также в эти дни установлен карантин по бешенству животных на отдельной улице Нижняя в поселке городского типа Джалиль Сармановского района. Здесь ограничительные меры снимут спустя два месяца после последнего случая выявления заболевания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2018 года в республике, где к концу лета было наибольшее число очагов этого заболевания из регионов ПФО, с 16 частных подворий был снят карантин по птичьему гриппу. Перед этим указом от 16 августа ограничения сняли с восьми других подворий.

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