Пятница, 7 Сентября 2018 года
12:24:09 МСК

Мэр Ангарска уличён в нарушении избирательного законодательства

Происшествия

Сергей Петров агитировал за одного из кандидатов в депутаты Законодательного собрания Иркутской области

Иркутск, 7 сентября 2018, 11:24 — REGNUM  Прокуратура Иркутской области в ходе мониторинга средств массовой информации выявила нарушение избирательного законодательства: речь идёт о содержании выступления мэра Ангарска Сергея Петрова на публичном мероприятии, проведенном 31 августа в помещении ДК «Современник», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из официального сообщения прокуратуры, на этой встрече присутствовал также зарегистрированный кандидат в депутаты Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 7 и мэр позволил себе высказывания с признаками предвыборной агитации.

За это нарушение главе города объявлено предостережение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года кроме выборов депутатов регионального парламента, в Иркутской области должны пройти 165 муниципальных кампаний, из которых 101 — по выборам депутатов дум, 63 — глав и одного мэра.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 6,5 тыс. жителей Приангарья воспользовались «Мобильным избирателем»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в Законодательное собрание Иркутской области — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить