Мэр Ангарска уличён в нарушении избирательного законодательства

Иркутск, , 11:24 — REGNUM Прокуратура Иркутской области в ходе мониторинга средств массовой информации выявила нарушение избирательного законодательства: речь идёт о содержании выступления мэра Ангарска Сергея Петрова на публичном мероприятии, проведенном 31 августа в помещении ДК «Современник», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из официального сообщения прокуратуры, на этой встрече присутствовал также зарегистрированный кандидат в депутаты Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 7 и мэр позволил себе высказывания с признаками предвыборной агитации.

За это нарушение главе города объявлено предостережение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года кроме выборов депутатов регионального парламента, в Иркутской области должны пройти 165 муниципальных кампаний, из которых 101 — по выборам депутатов дум, 63 — глав и одного мэра.

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