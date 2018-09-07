Крупный природный пожар под Ростовом-на-Дону тушили около 20 часов

Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM В Азовском районе Ростовской области огнеборцы 18 часов тушили крупный природный пожар. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС 7 сентября, пламенем была объята сухая трава на площади более 10 гектаров.

Информация о возгорании поступила спасателям 6 сентября около 11:00. Сообщалось, что природный пожар вспыхнул на западной окраине хутора Дугино. Пламя распространялось очень быстро из-за сильных порывов ветра. До прибытия первых подразделений гарнизона к месту ЧП пожару был присвоен первый уровень сложности. В течение двух часов ранг сложности пожара был повышен до третьего.

«Огнём пройдено более 10 гектаров сухой растительности, что стало следствием распространения огня от хутора Дугино до села Рогожкино», — отметили в ведомстве.

Спустя шесть часов пожарно-спасательным подразделениям удалось локализовать очаг возгорания. Полная ликвидация была объявлена 7 сентября в 5:50.

На борьбу с огнём привлекались 209 человек личного состава регионального управления МЧС и 33 единицы техники. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

ИА REGNUM напоминает, что в конце августа почти сутки ростовские огнеборцы тушили крупный природный пожар на территории Кумженской рощи. Площадь возгорания превысила 10 гектаров. В связи с этим часть Западного микрорайона была обесточена.

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