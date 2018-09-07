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В Красноярском крае продолжают гореть леса: зарегистрирован 21 пожар

Происшествия

Площадь возгораний в лесах Красноярского края превышает 70 тыс. га

В Красноярском крае продолжают гореть леса: зарегистрирован 21 пожар
skeeze
Огонь в лесу

Красноярск, 7 сентября 2018, 11:18 — REGNUM  В Красноярском крае 7 сентября зарегистрирован 21 лесной пожар на общей площади 73,2 тыс. га.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минлесхозе, по предварительным данным, в большинстве случаев возгорания возникли из-за гроз.

При этом в министерстве заверили, что ситуация находится под контролем, пожары не угрожают населённым пунктам и объектам экономики.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края с 22 июня введён режим ЧС из-за пожаров. 6 сентября в регионе было зарегистрировано 17 лесных пожаров на площади 73,2 тыс. га.

Читайте ранее в этом сюжете: В Красноярском крае действуют 17 лесных пожаров

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Лесные пожары — 2018
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