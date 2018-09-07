Два человека погибли в ДТП с автобусом в Подмосковье

Орехово-Зуево, Московская область, , 11:11 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Подмосковье погибли два человека, сообщили 7 сентября в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел на 13-м км дороги Орехово-Зуево — Федорово. Легковой автомобиль Opel выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, в результате погибли водитель и пассажир легковушки. В момент ДТП в салоне автобуса никого не было.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Подмосковье в ДТП с микроавтобусом погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

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