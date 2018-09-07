Гражданин США задержан за изнасилование двоих детей в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:17 — REGNUM Граждани США подозревается в сексуальном насилии в отношении двух школьников младших классов на северо-западе Санкт-Петербурга. Один из пострадавших — ребенок-инвалид.

О нападении педофила на ученика третьего класса школы для глухонемых детей в полицию 3 сентября сообщила его мать. Преступление произошло в одном из парков Приморского района. Мальчика пришлось госпитализировать в детскую больницу с травмами.

Как отмечает агентство «Оперативное прикрытие», пострадавший ребенок через сурдопереводчика описал внешность преступника и его приметы.

По подозрению в преступлении задержан 47-летний неработающий гражданин США.

Помимо сентябрьского нападения, его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении еще одного 9-летнего мальчика в том же Приморском районе вечером 30 августа.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). За это преступление может быть назначено до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Ленобласти к пожизненному сроку был приговорен житель Петербурга, изнасиловавший и убивший школьника в городе Отрадное.

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