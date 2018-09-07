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Три человека пострадали в ДТП с троллейбусом в Туле

Происшествия

Троллейбус съехал с дороги и врезался в стену пятиэтажного жилого дома

Тула, 7 сентября 2018, 09:54 — REGNUM  В Туле в результате дорожно-транспортного происшествия с участием троллейбуса пострадали три человека, сообщают «Тульские новости».

По данным издания, ДТП произошло вечером 6 сентября на улице Дмитрия Ульянова, где троллейбус съехал с дороги и врезался в стену пятиэтажного жилого дома, пробив ее.

В результате инцидента пострадали два человека, находившиеся в салоне транспортного средства, а также жительница квартиры на первом этаже. По предварительным данным, водителю троллейбуса стало плохо, после чего он потерял контроль над управлением.

По информации регионального управления МЧС РФ, в результате происшествия была частично повреждена кирпичная кладка в стене, не являющейся несущей. Эвакуация жильцов не потребовалась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе в Тульской области погибли четыре человека.

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