Пятница, 7 Сентября 2018 года
10:40:07 МСК

Во время перемирия ВСУ обстреляли 16 населенных пунктов ДНР

Происшествия

Один дом был поврежден

Донецк, 7 сентября 2018, 09:51 — REGNUM  Донецкая Народная Республика (ДНР) была 19 раз обстреляна ВСУ за сутки 6 сентября в нарушение перемирия, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ вели обстрел по всем направлениям из зенитных установок, гранатометов, тяжелой военной техники и стрелкового оружия. Под обстрел попали населенные пункты Горловка, Зайцево, поселки шахт им. Гагарина и Изотова, Ясиноватая, Спартак, Донецк, Трудовские, Новая Таврия, Заиченко, Дзержинское, Красноармейское, Ленинское, Октябрь, Саханка и Коминтерново.

Один жилой дом был поврежден.

Напомним, ВСУ регулярно нарушают перемирия в Донбассе, игнорируя все достигнутые договоренности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Артобстрелы республик Донбасса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить