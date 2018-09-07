Во время перемирия ВСУ обстреляли 16 населенных пунктов ДНР

Донецк, , 09:51 — REGNUM Донецкая Народная Республика (ДНР) была 19 раз обстреляна ВСУ за сутки 6 сентября в нарушение перемирия, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ вели обстрел по всем направлениям из зенитных установок, гранатометов, тяжелой военной техники и стрелкового оружия. Под обстрел попали населенные пункты Горловка, Зайцево, поселки шахт им. Гагарина и Изотова, Ясиноватая, Спартак, Донецк, Трудовские, Новая Таврия, Заиченко, Дзержинское, Красноармейское, Ленинское, Октябрь, Саханка и Коминтерново.

Один жилой дом был поврежден.

Напомним, ВСУ регулярно нарушают перемирия в Донбассе, игнорируя все достигнутые договоренности.