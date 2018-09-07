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В Одесской области неизвестный спрятал в гараже зенитные ракеты

Происшествия

Кто смог тайком спрятать такое оружие, выясняет следствие

Одесса, Украина, 7 сентября 2018, 09:46 — REGNUM  Тайник с ракетами типа «земля-воздух» обнаружили полицейские в Одесской области, сообщает 7 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, ракеты были найдены в гараже. По словам главы региональной полиции Дмитрия Головина, в гараже хранились противоградные ракетные комплексы «Алазань-2м», «Кристалл 1,2,3» и реактивные твердотопливные ракеты типа «земля-воздух». Всего в тайнике хранилось 18 ракет. Следствие устанавливает владельца гаража.

Напомним, ранее в Днепропетровской области полицейский, собирая лом, обнаружил тайник с оружием. В нем было 8 кг взрывчатки, 60 гранат, два гранатометы и выстрелами к ним, 12 дымовых шашек, 16 ящиков с патронами.

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