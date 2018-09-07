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В Мексике обнаружено подпольное захоронение со 166 телами

Происшествия

По мнению экспертов, эти люди погибли не менее двух лет назад

Халапа-Энрикес, Мексика, 7 сентября 2018, 09:49 — REGNUM  166 человеческих тел в нелегальном захоронении было обнаружено мексиканской полицией в штате Веракрус. Об этом 6 сентября сообщил генеральный прокурор штата Хорхе Уинклер Ортис, передает телеканал TeleSur.

На пресс-конференции Ортис рассказал, что полиция с 8 августа обследовала площадь менее 300 квадратных метров в центре штата, на которой обнаружила 32 могилы. В общей сложности было найдено 166 тел с черепами, а также более 200 предметов одежды, 114 документов и другие предметы. Эксперты пришли к выводу, что тела были захоронены не менее двух лет назад.

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Полиция организует генетическую экспертизу и сверит результаты ДНК-исследований с имеющейся информацией в базе данных пропавших без вести лиц, а также предъявит фото обнаруженных фрагментов одежды и личных предметов родственникам пропавших.

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