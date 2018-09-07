В Мексике обнаружено подпольное захоронение со 166 телами

Халапа-Энрикес, Мексика, , 09:49 — REGNUM 166 человеческих тел в нелегальном захоронении было обнаружено мексиканской полицией в штате Веракрус. Об этом 6 сентября сообщил генеральный прокурор штата Хорхе Уинклер Ортис, передает телеканал TeleSur.

На пресс-конференции Ортис рассказал, что полиция с 8 августа обследовала площадь менее 300 квадратных метров в центре штата, на которой обнаружила 32 могилы. В общей сложности было найдено 166 тел с черепами, а также более 200 предметов одежды, 114 документов и другие предметы. Эксперты пришли к выводу, что тела были захоронены не менее двух лет назад.

Читайте также: В мексиканском Сьюдад-Хуаресе нашли 11 расчлененных тел

Полиция организует генетическую экспертизу и сверит результаты ДНК-исследований с имеющейся информацией в базе данных пропавших без вести лиц, а также предъявит фото обнаруженных фрагментов одежды и личных предметов родственникам пропавших.

Читайте ранее в этом сюжете: В одном из домов Гвадалахары полиция обнаружила 10 трупов