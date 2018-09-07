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В Удмуртии строители обнаружили 50-килограммовую авиабомбу

Происшествия

С территории близлежащих предприятий были эвакуированы около 50 человек

п. Пирогово, Удмуртия, 7 сентября 2018, 09:26 — REGNUM  Специалисты-взрывотехники вывезли и уничтожили обнаруженную в поселке Пирогово в Удмуртии 50-килограммовую авиационную бомбу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В ведомстве отметили, что боеприпас был обнаружен во время проведения в населенном пункте строительных работ. По информации ИА «Сусанин», с территории близлежащих предприятий были эвакуированы около 50 человек, после чего сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН республиканского управления Росгвардии приступили к обезвреживанию опасной находки.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в Серпуховском районе Московской области местная жительница во время рыбалки нашла неразорвавшийся снаряд времён Великой Отечественной войны.

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Обнаружение и разминирование снарядов и боеприпасов
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