В Липецкой области ДТП унесло жизни пяти человек

с. Богородицкое, Липецкая область, , 09:21 — REGNUM В Добровском районе Липецкой области пять человек погибли в результате дорожной аварии 6 сентября. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 37-м километре автодороги «Липецк — Чаплыгин» в районе села Богородицкое. Автомобили ВАЗ и Toyota столкнулись на дороге. Погибшие — четыре пассажира и водитель ВАЗа, водитель второго автомобиля находится в больнице.

По данным спасателей, авария произошла «в результате нарушения правил дорожного движения». Региональные СМИ со ссылками на собственные источники сообщают, что виновником ДТП стал водитель Toyota, который пытался обогнать ехавший впереди автомобиль, выехав на встречную полосу. По предварительным данным, все погибшие являются гражданами Узбекистана.

Следственно-оперативная группа УМВД РФ по Липецкой области выясняет обстоятельства произошедшего.