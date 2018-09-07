Пассажир авиарейса Москва — Махачкала устроил дебош на борту самолета

Махачкала, , 08:45 — REGNUM Пассажира авиалайнера, выполнявшего рейс из Москвы в Махачкалу, сняли с самолета сразу по прибытии в аэропорт столицы Дагестана. Полицейские задержали мужчину за дебош на борту самолета.

Как сообщили ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, в дежурную часть линейного отдела в аэропорту поступила информация, что к борту самолета, следовавшего из Москвы в Махачкалу, требуются полицейские.

По словам командира воздушного судна, один из пассажиров — житель Дагестана — во время полета дебоширил, выражался нецензурно, оскорблял представителей команды.

За нарушения требований авиационной безопасности хулигана привлекли к ответственности по статье КоАП «Мелкое хулиганство». Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, — административный арест на срок до 15 суток.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году из-за 20-летней жительницы Дагестана, закурившей на борту воздушного судна, выполнявшего рейс Махачкала — Москва, самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда.

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