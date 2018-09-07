ВСУ впервые за последнюю неделю обстреляли ЛНР

Луганск, , 08:39 — REGNUM Впервые за последнюю неделю украинские войска нарушили перемирие в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщает 7 сентября пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ один раз обстреляли город Славяносербск в ЛНР за сутки 6 сентября из миномета калибра 82 мм.

Напомним, с 29 августа в Донбассе объявлено «школьное» перемирие. С момента объявления режима тишины в ЛНР было все спокойно, в Донецкой Народной Республике (ДНР) ВСУ регулярно проводили обстрелы.

Отметим, что воюющие стороны регулярно объявляют перемирия, которые на время снижают интенсивность обстрелов, после чего обстрелы продолжаются с обычной силой.