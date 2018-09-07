Причиной крупного пожара в женском монастыре Прикамья мог стать взрыв газа

деревня Красная Горка, Пермский край, , 08:24 — REGNUM В деревне Красная Горка Чусовского района Пермского края предварительной причиной крупного пожара называют взрыв газового баллона. 5 сентября на территорию монастыря прибыли рабочие и художник. Через полчаса после их приезда произошел взрыв газа, сообщает портал 59.ru.

Загорелись хозяйственные постройки храма. Рабочие пытались ликвидировать огонь самостоятельно, но тщетно. Монахини вызвали пожарных из Верхнечусовских Городков, но огнеборцы якобы отказались ехать в монастырь, заявив, что пожар случился не на подведомственной им территории, отмечает информресурс.

Во время пожара в трапезной находился иеромонах Зосима. Из-за решеток на окнах путь из горящего здания был отрезан. Священник сумел спасти кота, выкинув его в окно, а сам погиб.

По данным ГУ МЧС по региону, на тушение пожара выезжало пять спецмашин. В ликвидации огня задействовали 18 пожарных. Площадь возгорания составила 84 квадратных метра.

Благотворительная трапезная сгорела полностью. Старинные постройки не пострадали, поскольку находятся на возвышенности, и огонь до них не добрался. Добавим, женский монастырь основан в 1862 году.

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