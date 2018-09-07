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В Омске опасные аварийные дома снесли только после требования прокуратуры

Происшествия

Аварийные здания находились в свободном доступе, в результате могли пострадать люди

Омск, 7 сентября 2018, 07:46 — REGNUM  В Омске по требованию прокуратуры снесли аварийные дома, представлявшие опасность для населения. Об этом ИА REGNUM сегодня, 7 сентября, сообщили в прокуратуре Омской области.

Проверку проводила прокуратура Омска. Выяснилось, что некоторые многоквартирные дома на ул. 1-й Тепловозный переулок, Кемеровская, 17-я Линия были признаны аварийными и подлежащими сносу. Жильцов расселили, а здания не снесли.

Аварийные дома находились в полуразрушенном состоянии, в свободном доступе для людей. В результате кто-то мог пострадать или погибнуть, в том числе дети.

Прокурор Омска направил исковое заявление в суд, требуя от городской администрации снести дома. Уточняется, что ответчик добровольно исполнил заявленные требования. В связи с этим производство по делу прекращено.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2018 года стало известно, что в Омской области долгое время не сносят аварийное здание старой школы в селе Звонарев Кут Азовского района. Между тем развалины полуразвалившегося двухэтажного здания облюбовали для игр дети.

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