В четырех районах Хабаровского края введен режим ЧС из-за циклона

Хабаровск, , 07:44 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт ввел режим чрезвычайной ситуации в четырех районах из-за последствий циклона «Джеби», сообщает 7 сентября пресс-служба региональной администрации.

Так, режим ЧС введен в Николаевском, Советско-Гаванском, имени Лазо и Ульчском районах. Глава региона поручил министру здравоохранения края лично проконтролировать ход лечения пострадавших людей, а также заявил о необходимости оперативно завершить подключение электроэнергии и восстановить сообщение со всеми населенными пунктами, где бушевала стихия.

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Между тем, по данным синоптиков, к Хабаровскому краю подошел еще один циклон, по всей территории региона вновь идут дожди, наиболее интенсивные осадки ожидаются на севере края. В ближайшие сутки циклон сильные ливни пройдут по Тугуро-Чумиканскому и Аяно-Майскому районам, из-за похолодания дождь там может смениться мокрым снегом.

Напомним, Хабаровский край оказался под властью мощнейшего за последние 25 лет тайфуна «Джеби». Циклон принес разрушения и жертвы на побережье Татарского пролива, испытания стихией не выдержали школы в свободных портах Ванино и Советская Гавань. Непогода оставила без света 17 населенных пунктов, сейчас во многих из них электроснабжение восстановлено.

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