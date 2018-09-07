Пятница, 7 Сентября 2018 года
09:01:03 МСК

Центр Багдада подвергся минометному обстрелу

Происшествия

На территорию известного как «зеленая зона» правительственного квартала упали три мины

Центр Багдада подвергся минометному обстрелу
Michael Deal
Взрыв

Багдад, 7 сентября 2018, 07:33 — REGNUM  Неизвестные из минометов обстреляли правительственный квартал столицы Ирака. Обстрел велся из восточного пригорода Багдада, со ссылкой на источники в службах безопасности сообщает 6 сентября агентство Al Sumaria.

Отмечается, что на территорию известного как «зеленая зона» правительственного квартала упали три мины. По данным военных, пострадавших в результате обстрела нет, в настоящее время ведутся активные поиски нападавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в иракском городе Эль-Каим погиб 21 человек. Теракт произошел на контрольно-пропускном пункте недалеко от границы с Сирией.

Читайте также: В иракском Киркуке совершен теракт

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в Ираке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить