В городах Эквадора началась эвакуация после сильного землетрясения

Кито, , 07:27 — REGNUM Власти Эквадора приступили к эвакуации жителей ряда городов после произошедшего 7 сентября землетрясения магнитудой 6,4, сообщает El Comercio.

По данным издания, эвакуация идет в том числе в таких крупных городах, как Гуаякиле, население которого составляет порядка двух миллионов человек.

По данным эквадорского института геофизики, эпицентр землетрясения располагался у города Куманда, очаг залегал на глубине 75 км. Данных о погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября у берегов тихоокеанского государства Фиджи произошло мощное землетрясение магнитудой 8,1. Подземные толчки произошли в 123 километрах к востоку от столицы Фиджи, города Сува, на глубине 669 километров. Еще одно землетрясение произошло 5 сентября на острове Хоккайдо в Японии.

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