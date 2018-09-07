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Прокуратура заинтересовалась охотой главы Иркутской области

Происшествия

Надзорный орган просит следователей проверить, не содержатся ли в видеоматериалах признаки «незаконной охоты группы лиц по предварительному сговору»

Иркутск, 7 сентября 2018, 07:21 — REGNUM  Прокуратура Иркутской области направила в региональное Следственное управление СКР для проверки материалы по факту охоты на медведя группы лиц во главе с губернатором региона Сергеем Левченко. Об этом сообщает 6 сентября пресс-служба надзорного органа.

В ведомстве отметили, что материалы по факту охоты на медведя группы лиц направлены в СКР «для решения вопроса об уголовном преследовании». Сообщается, что надзорный орган просит следователей проверить, не содержатся ли в видеоматериалах признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору»).

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 3 на 4 сентября 2018 года в интернете опубликовали подборку кадров с губернаторской охоты, в ходе которой Левченко совместно с другими участниками охоты убивает якобы спящего в берлоге медведя.

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