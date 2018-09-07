Украдены данные 380 тыс. клиентов авиакомпании British Airways

Лондон, , 07:12 — REGNUM Данные кредитных карт около 380 тыс. пассажиров британской авиакомпании British Airways были украдены, передает телеканал N-TV со ссылкой на заявление компании.

Утечка коснулась личных и финансовых данных пассажиров, но не паспортных данных и дат поездок. Это произошло при бронировании билетов на сайте компании и с помощью мобильного приложения.

Информация была доступна в период с вечера 21 августа до вечера 5 сентября, говорится в сообщении British Airways. Компания уведомила о произошедшем власти и находится в контакте с пострадавшими клиентами.