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Украдены данные 380 тыс. клиентов авиакомпании British Airways

Происшествия

Данные о кредитных картах пассажиров перехватывались в течение двух недель

Лондон, 7 сентября 2018, 07:12 — REGNUM  Данные кредитных карт около 380 тыс. пассажиров британской авиакомпании British Airways были украдены, передает телеканал N-TV со ссылкой на заявление компании.

Утечка коснулась личных и финансовых данных пассажиров, но не паспортных данных и дат поездок. Это произошло при бронировании билетов на сайте компании и с помощью мобильного приложения.

Информация была доступна в период с вечера 21 августа до вечера 5 сентября, говорится в сообщении British Airways. Компания уведомила о произошедшем власти и находится в контакте с пострадавшими клиентами.

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