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Правительственный квартал в столице Ирака обстрелян из минометов

Происшествия

У здания центрального банка упали три минометных снаряда

Правительственный квартал в столице Ирака обстрелян из минометов
Иллюстрация: U.S. Marine Corps
Взрыв

Багдад, 7 сентября 2018, 06:00 — REGNUM  В правительственном районе в центре иракской столицы Багдада упали минометные снаряды, сообщает телеканал «ас-Сумария».

По данным телеканала, мины упали около здания центробанка Ирака и повредили его. Позднее представители армии Ирака подтвердили информацию об обстреле. По их данным, всего минометных снаряда были три. При взрывах никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа в иракском городе Эль-Каим произошел теракт. Сообщается, что на контрольно-пропускном пункте недалеко от границы с Сирией взорвался автомобиль. В результате взрыва погиб 21 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В иракском Киркуке совершен теракт

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Взрывы в Ираке
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