Тампа, США, , 05:51 — REGNUM Житель Найсвилля устроил пожар в доме во время приготовления печенья в состоянии алкогольного опьянения, сообщает газета TheLedger.

Сообщается, что пожарные по прибытии на вызов о задымлении в одном из домов обнаружили странную картину. Им открыл дверь голый мужчина, сказал «извините» и захлопнул входную дверь.

На место происшествия пришлось вызывать полицейских. Мужчина открыл дверь во второй раз и ушел, оставив ее открытой. При этом, как отмечают полицейские, в доме многие вещи были уже охвачены огнем.

Полицейские задержали жильца и отвели его в безопасное место, пожарным удалось локализовать очаг возгорания. Позднее выяснилось, что с утра жилец дома выпил два литра водки и приступил к курению марихуаны, а затем решил приготовить печенье на гриле.

По неизвестной причине гриль загорелся, но мужчина не стал тушить пожар, а лишь положил бумажные полотенца на крышку гриля. Из-за этого пожар начал распространяться по жилищу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе полиция Санкт-Петербурга задержала пьяного гражданина, который бросал венки в Вечный огонь на Марсовом поле. Очевидцы отмечают, что хулиган был невменяем, прыгал в распахнутой рубашке вокруг огня, топтал цветы и пытался сжечь их.