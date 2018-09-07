Актер Панин обругал жителей России и решил эмигрировать

Москва, , 05:32 — REGNUM Российский актер Алексей Панин назвал граждан России «умственно ограниченными» и заявил о желании эмигрировать. Эти заявления артист сделал в своем Instagram.

Изначально Панин опубликовал фотографию с церемонии прощания с недавно усопшим Народным артистом СССР Иосифом Кобзоном и сопроводил снимок комментарием:

«А для особо тронувшихся умом, хочу добавить! Для меня Инстаграм, в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но боюсь что с вашим скудоумием, вам этого не понять. Всем добра!»

Это вызвало бурную дискуссию в комментариях, к которым подключился сам актер. Уже там он назвал граждан России «умственно ограниченными», а на предложение подписчицы уехать из страны заявил, что такие намерения у него уже имеются. Он добавил, что все равно будет приезжать в Россию, но исключительно с целью заработать денег.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе скандальный актер Алексей Панин отметился дебошем в нетрезвом состоянии в самолете рейса Симферополь — Москва. По словам телеканала РЕН-ТВ, актер был пьян, разгуливал по салону и не слушался членов экипажа самолета, пытавшихся утихомирить Панина. В свою очередь Панин назвал эти сведения ложными.

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