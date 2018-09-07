Тульский троллейбус протаранил жилой дом

Тула, , 04:52 — REGNUM Вечером 6 сентября в Туле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса, врезавшегося в пятиэтажный жилой дом, сообщает пресс-служба МЧС города.

В результате ДТП была повреждена кирпичная кладка в стене дома. Эвакуация жильцов не требуется, так как стена не являлась несущей. По данным МЧС, в результате аварии пострадали несколько человек. Число пострадавших не сообщается, пока известно только об их наличии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Чебоксарах произошло ДТП с участием троллейбуса. По словам очевидцев, на улице Гагарина в троллейбус врезался в трактор. Пострадавших не было.

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