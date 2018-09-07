Пятница, 7 Сентября 2018 года
05:34:02 МСК

Тульский троллейбус протаранил жилой дом

Происшествия

Есть пострадавшие

Тула, 7 сентября 2018, 04:52 — REGNUM  Вечером 6 сентября в Туле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса, врезавшегося в пятиэтажный жилой дом, сообщает пресс-служба МЧС города.

В результате ДТП была повреждена кирпичная кладка в стене дома. Эвакуация жильцов не требуется, так как стена не являлась несущей. По данным МЧС, в результате аварии пострадали несколько человек. Число пострадавших не сообщается, пока известно только об их наличии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Чебоксарах произошло ДТП с участием троллейбуса. По словам очевидцев, на улице Гагарина в троллейбус врезался в трактор. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Трактор столкнулся с троллейбусом в Чебоксарах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить