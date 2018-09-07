В Бразилии ранен кандидат в президенты

Бразилиа, , 03:20 — REGNUM Ранение ножом получил кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонар, сообщает AFP.

Инцидент произошел в городе Жуиз-ди-Фору (Бразилия) во время предвыборных мероприятий. Ранение оказалось поверхностным.

Напомним, всеобщие выборы в Бразилии состоятся в октябре: бразильцы определятся с кандидатурами президента, вице-президента, а также депутатов Национального конгресса, губернаторов, вице-губернаторов и с региональной законодательной властью.

Сейчас в Бразилии в центре очередного коррупционного скандала находится президент страны Мишель Темер, который, как считают инициаторы расследования, в марте 2014 года получил на предвыборную кампанию 1,4 млн реалов.

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