Обвиняемый в организации убийства экс-глава «Спецгазавтотранса» нашелся

Ижевск, , 20:41 — REGNUM Член совета директоров ПАО «Газпром спецгазавтотранс» (дочерняя структура «Газпрома»), который ранее был объявлен в розыск, нашелся в Москве. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии.

По данным ведомства, 29 августа ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. После этого, не уведомив органы следствия, обвиняемый выехал с места жительства, где он находился под домашним арестом. 4 сентября он был объявлен в розыск.

«Сотрудниками полиции получена информация, что обвиняемый 2 сентября выехал на автомобиле в Москву, где госпитализирован в одну из больниц», — отметили в управлении.

В настоящее время решается вопрос об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

В то же время адвокат обвиняемого Антон Баранов сообщил, что все контролирующие органы в Ижевске и в Москве были уведомлены об отъезде его подзащитного, передает «КоммерсантЪ».

"У меня даже есть бумаги с их отметками о получении. Почему объявили в федеральный розыск — я не представляю», — недоумевает представитель защиты.

По его словам, экс-глава «Спецгазавтотранса» перенес операцию на глазу в МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова 5 сентября. Операция прошла успешно, но есть некоторые осложнения в силу возраста — обвиняемому 71 год.

При этом адвокат потерпевшего Евгений Новоселов заявил, что его подзащитный опасается за свою жизнь в свете текущих обстоятельств и рассматривает вопрос об обращении к следователю с ходатайством о применении мер государственной защиты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным следствия экс-глава «Срецгазавтотранса» организовал в Ижевске покушение на убийство знакомого предпринимателя, с которым до этого судился несколько лет на почве имущественных притязаний.

Нападение произошло в марте 2017 года, потерпевший получил два огнестрельных ранения, но выжил, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Огнестрельные ранения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

В итоге экс-глава «дочки» «Газпрома» обвиняется по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. п. «ж», «з» ч. ч. 1 ст. 105 УК РФ («Организация покушения на убийство по найму, совершенного группой лиц»).

В феврале 2018 года по решению Индустриального суда Ижевска обвиняемый был заключен под домашний арест. Затем Верховный суд Удмуртии изменил меру пресечения на содержание под стражей. В июне районный суд вновь направил обвиняемого на домашний арест, срок которого истекал 12 сентября.