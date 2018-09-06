Четверг, 6 Сентября 2018 года
20:55:06 МСК

В Мраморном море недалеко от Стамбула потерпел крушение вертолет

Происшествия

По предварительным данным, пилот и пассажир спасены

Стамбул, Турция, 6 сентября 2018, 20:36 — REGNUM  Недалеко от Стамбула в воды Мраморного моря рухнул вертолет, сообщает 6 сентября телеканал NTV.

По предварительным данным, в воздушной машине находились два человека, которых удалось спасти и доставить в больницу. По информации телеканала, один из спасенных находится в тяжелом состоянии.

Причиной крушения вертолета называют сложные погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сумской области в ходе обработки полей ядохимикатами разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас», пилот которого погиб в этой катастрофе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве разбился гражданский вертолет

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить