В Мраморном море недалеко от Стамбула потерпел крушение вертолет

Стамбул, Турция, , 20:36 — REGNUM Недалеко от Стамбула в воды Мраморного моря рухнул вертолет, сообщает 6 сентября телеканал NTV.

По предварительным данным, в воздушной машине находились два человека, которых удалось спасти и доставить в больницу. По информации телеканала, один из спасенных находится в тяжелом состоянии.

Причиной крушения вертолета называют сложные погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сумской области в ходе обработки полей ядохимикатами разбился легкомоторный самолет Х-32 «Бекас», пилот которого погиб в этой катастрофе.

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