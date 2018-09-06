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Танзанийские фармацевтические компании изготавливают наркотики

Происшествия

Управление по борьбе с наркотиками Танзании заявило, что некоторые фармацевтические компании в стране используют в производстве различные химикаты с целью изготовления наркотических средств

Танзанийские фармацевтические компании изготавливают наркотики
Иллюстрация: Domadoktor.ru
Фармакология

Додома, 6 сентября 2018, 21:07 — REGNUM  Управление по борьбе с наркотиками Танзании заявляет, что фармакологические предприятия используют в производстве псевдоэфедрин, который является важным компонентом при изготовлении некоторых лекарств, однако, помимо этого, данное вещество используется для производства кокаина и героина в лабораториях.

Уполномоченный по контролю и криминалистике управления по борьбе с наркотиками Берта Мамуя (Bertha Mamuya) заявила, что преступников удалось раскрыть в ходе проведения специальной операции. Компания пыталась получить химикаты, как делают это все обычные фармацевтические предприятия, а затем использовать уже в своих целях. Посредником операции выступило Управление по контролю продуктов питания и лекарств Танзании.

По сообщению танзанийского новостного издания Mwananchi, Мамуя выразила свое беспокойство по поводу ситуации, поскольку, как выяснилось, вещество, необходимое для изготовления некоторых медикаментов, используется и в наркобизнесе.

В ходе проверки было изъято около 500 бутылок лекарств, в которых был обнаружен опиоид петидин, а содержимое признано наркотическим веществом.

Подобные случаи происходят не только в Танзании, но и в других странах. Для решения проблемы была введена электронная система, проверяющая наличие официального разрешения, а также следящая за тем, куда отправляется то или иное химическое вещество, завозящееся в страну.

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