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На заводе Samsung в Южной Корее произошла крупная авария

Происшествия

В результате утечки газа на заводе Samsung погиб один рабочий, двое находятся в критическом состоянии

Сеул, 6 сентября 2018, 20:16 — REGNUM  Утром 4 сентября на заводе Samsung по производству микросхем произошла авария, от отравления углекислым газом скончался 1 работник, ещё двое госпитализированы, их состояние оценивается как тяжёлое.

По сообщению газеты The Korea Herald, авария произошла при проверке противопожарного оборудования и была вызвана сбоем. В результате случился выброс углекислого газа, использующегося при тушении, что повлекло за собой трагические последствия.

Компания Samsung официально подтвердила информацию об инциденте. Что стало причиной аварии, до сих пор неизвестно; на месте работают специалисты.

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