На Фиджи произошло мощное землетрясение

Сува, , 19:36 — REGNUM У берегов тихоокеанского государства Фиджи произошло мощное землетрясение, 6 сентября передает агентство Reuters.

По сообщению Национальной геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 8,1. Землетрясение произошло в 123 километрах к востоку от столицы Фиджи, города Сува, на глубине 669 километров.

Информации о жертвах и разрушениях в результате землетрясения пока нет. Центр предупреждения о цунами в Тихом океане сообщает, что землетрясение не вызвало цунами.

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