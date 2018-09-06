В Японии началась эвакуация людей из международного аэропорта Кансай

Осака, Япония, , 18:57 — REGNUM Правительство приступило к срочной эвакуации людей, оставшихся изолированными от острова Хонсю после самого сильного за последние 25 лет тайфуна «Джеба». Было отменено почти 400 рейсов, а мост, соединяющий остров, на котором расположен международный аэропорт, и остров Хонсю, был разрушен танкером, вынесенным на него сильным ветром. Эвакуация людей из терминалов аэропортов проводится с помощью кораблей, катеров и паромов, сообщает NHK, японская центральная телерадиокомпания. На данный момент около 300 человек считаются пропавшими без вести.

После завершения спасательной операции аэропорт Кансай будет закрыт для проведения восстановительных работ. Уже оценен ущерб, нанесенный объектам аэропорта, в частности взлетно-посадочным полосам.