Четверг, 6 Сентября 2018 года
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Двойной взрыв в Кабуле: 18 погибших, более 50 раненых

Происшествия

Как минимум 18 человек погибли и 50 получили ранения в результате двойного взрыва в спорткомплексе на западе Кабула

Двойной взрыв в Кабуле: 18 погибших, более 50 раненых
Oxam
Кабул

Кабул, 6 сентября 2018, 21:35 — REGNUM  Первый взрыв в столице Афганистана Кабуле прогремел на территории спортивного клуба, сообщает афганское информационное агентство «Пажвок». По предварительным данным, его совершил террорист-смертник. Второй взрыв произошел в месте скопления приехавших на место происшествия журналистов, среди которых также есть жертвы.

Полиция сообщила о 18 погибших, в то время как министерство здравоохранения Афганистана подтвердило гибель как минимум 14 человек. Все раненные в результате взрывов были доставлены в больницы Кабула.

Ни одна из группировок еще не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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