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11 членов «Сети Хаккани» арестованы в Кабуле

Происшествия

Национальное управление безопасности Афганистана арестовало 11 боевиков террористической организации «Сеть Хаккани»

Кабул, 6 сентября 2018, 21:39 — REGNUM  5 сентября 11 членов террористической организации «Сеть Хаккани» было арестовано в Кабуле Национальным управлением безопасности Афганистана. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, задержанные готовили ряд терактов. В частности, планировалось размещение мин, убийства официальных лиц государства и племенных старейшин.

В ходе операции у боевиков изъяли оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и мотоцикл.

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