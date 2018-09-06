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В Бангладеш арестованы пятеро террористов «Джамаат-ул-Муджахидин»

Происшествия

Полиция Бангладеш арестовала пятерых членов запрещенной на территории Бангладеш террористической организации «Джамаат-ул-Муджахидин». Среди арестованных оказался и глава боевого крыла этой группировки в округе Раджшахи

Шерпур, Бангладеш, 6 сентября 2018, 21:51 — REGNUM  Пятеро членов террористической организации «Джамаат-ул-Муджахидин» в Бангладеш были арестованы в ночь с 4 на 5 сентября, причем одним из арестованных оказался глава боевого крыла этой организации в округе Раджшахи. Как сообщает бангладешское новостное издание «Протхом ало», боевики были найдены и схвачены в г. Шерпур, который расположен к северу от столицы страны на границе с индийским штатом Мегхалая. Террористы были задержаны поздно ночью, в 1:30 на дороге из Шерпура в столицу страны — Дакку.

По имеющейся у журналистов информации, эта операция была проведена совместными силами полиции соседнего с Шерпуром округа Богры, разведподразделением главного управления полиции Бангладеш и разведотделом полиции Богры. Операция проводилась под руководством начальника управления полиции Богры — Мохаммада Али Ашрафа. Сообщается также, что у террористов были изъяты два пистолета, 10 патронов и три бирманских ножа.

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