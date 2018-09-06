В одном из банков США произошла стрельба. Есть убитые и раненые

Цинциннати, США, 6 сентября 2018, 18:07 — REGNUM Два человека были убиты и четверо были ранены в результате стрельбы, устроенной неизвестными в американском городе Цинциннати, сообщает 6 сентября телеканал Fox.
Инцидент произошел в офисе банковской компании Fifth Third Bank на 29-м этаже здания.
На месте происшествия работает полиция. По предварительным данным, раненые находятся в тяжелом состоянии.
Причины и подробности инцидента выясняются.
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